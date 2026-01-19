19 जनवरी 2026,

सोमवार

मऊ

Mau News: प्रेमी के साथ रहने के लिए प्रेमिका ने किया जम कर हंगामा, मचा हड़कंप

र रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हरियाणा से आई एक शादीशुदा महिला अपने कथित प्रेमी के साथ रहने की बात कहकर हंगामा करने लगी। मंदिर परिसर में हुए घटनाक्रम को देख मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 19, 2026

Love Story: मऊ जिले के घोसी नगर क्षेत्र में मझवारा मोड़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर नरोखर पोखरा पर रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हरियाणा से आई एक शादीशुदा महिला अपने कथित प्रेमी के साथ रहने की बात कहकर हंगामा करने लगी। मंदिर परिसर में हुए घटनाक्रम को देख मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।


वीडियो वायरल होने की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने हरियाणा से एक लग्जरी कार से आए चार लोगों को हिरासत में लिया और सभी को कोतवाली ले आई। इसके साथ ही महिला और उसके कथित प्रेमी को भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया।

शादीशुदा महिला ने किया बवाल


स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला मधुबन थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है, जिसकी शादी कुछ महीने पहले हरियाणा में हुई थी। आरोप है कि महिला ने मायके में पूजा कराने का बहाना बनाकर ससुराल पक्ष को साथ लेकर कार से घोसी पहुंची थी।


घटना की जानकारी फैलते ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे नगर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। फिलहाल कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है।


कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र सिंह ने बताया कि सभी संबंधित लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

19 Jan 2026 11:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: प्रेमी के साथ रहने के लिए प्रेमिका ने किया जम कर हंगामा, मचा हड़कंप

