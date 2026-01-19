Mau News: प्रेमी के साथ रहने के लिए प्रेमिका ने किया जम कर हंगामा, मचा हड़कंप

Love Story: मऊ जिले के घोसी नगर क्षेत्र में मझवारा मोड़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर नरोखर पोखरा पर रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हरियाणा से आई एक शादीशुदा महिला अपने कथित प्रेमी के साथ रहने की बात कहकर हंगामा करने लगी। मंदिर परिसर में हुए घटनाक्रम को देख मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।