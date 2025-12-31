Mau News: आवारा कुत्ते संभालेंगे गुरुजी, मिल गई बड़ी जिम्मेदारी



नगर क्षेत्र में ऐसे ही अध्यापकों की काफी कमी है और ज्यादातर विद्यालय एकल ही हैं, ऐसे में अगर शिक्षक इस तरह का कार्य करते रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा??

वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह काम अध्यापकों के लिए आसान है और वो यहां पढ़ने वाले बच्चों से इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टीचर गांव में रहते हैं बच्चों और उनके परिजन से जुड़े रहते हैं तो इनको जानकारी और आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। किसी को कुत्ता कटेगा तो उसे तुरंत रैबिज का इंजेक्शन लगवा देंगे।