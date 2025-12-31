Mau News: आवारा कुत्ते संभालेंगे गुरुजी, मिल गई बड़ी जिम्मेदारी

Teacher News: एस आई आर के बाद अब गुरु जी की ड्यूटी कुत्ते काटने पर लोगों को अस्पताल ले जाने और इंजेक्शन लगवाने की लग गई है। इस कार्य के लिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नगर क्षेत्र मऊ से अध्यापकों की एक लिस्ट जारी हुई है। जारी की गई लिस्ट में अध्यापकों की ड्यूटी उनके नाम के साथ कुत्ते कटने पर इंजेक्शन लगवाने की और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की दी गई है। इसको ले कर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं।
कुछ लोग इस आदेश के मजे ले रहे वहीं कुछ लोग इसे बच्चों के शिक्षा के मूल अधिकारों का हनन मान रहे। लोगों का कहना है कि अध्यापकों से पढ़ाई के अलावा हर काम करवाया जा रहा। वहीं इस संबंध में अध्यापकों का कहना है कि इस वर्ष पूरे साल हमे किसी न किसी कार्य में उलझा कर रखा गया है, एस आई आर के बाद पंचायत चुनाव और अब कुत्तों का प्रभार, आखिर स्कूलों में पढ़ाई हो कैसे?
नगर क्षेत्र में ऐसे ही अध्यापकों की काफी कमी है और ज्यादातर विद्यालय एकल ही हैं, ऐसे में अगर शिक्षक इस तरह का कार्य करते रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा??
वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह काम अध्यापकों के लिए आसान है और वो यहां पढ़ने वाले बच्चों से इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टीचर गांव में रहते हैं बच्चों और उनके परिजन से जुड़े रहते हैं तो इनको जानकारी और आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। किसी को कुत्ता कटेगा तो उसे तुरंत रैबिज का इंजेक्शन लगवा देंगे।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग