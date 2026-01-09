Mau News: एक तरफा प्यार में प्रधान ने युवती के होने वाले पति को भेजा शादी का फर्जी सर्टिफिकेट, मुकदमा दर्ज



पीड़िता वाराणसी में रहकर सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। तहरीर के अनुसार, ग्राम प्रधान लंबे समय से उसे फोन कर परेशान कर रहा था और शादी करने का दबाव बना रहा था। युवती ने स्पष्ट किया कि उसकी शादी किसी अन्य स्थान पर पहले से तय हो चुकी है, लेकिन आरोपी अपनी बात मनवाने के लिए लगातार दबाव डालता रहा।

युवती का आरोप है कि 5 जनवरी को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उसके चाचा, मामा और होने वाले पति के व्हाट्सएप पर शादी का एक कूटरचित प्रमाणपत्र भेजा गया। इससे पहले भी प्रधान उसके घर पहुंचकर युवती के पिता से निजी बातचीत करने की कोशिश कर चुका था। जब परिवार ने प्रधान से आपत्ति जताई, तो उसने आगे परेशान न करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं आया।