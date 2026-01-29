Mau News: यूजीसी विवाद पर बोलने से बचे मंत्री एके शर्मा, बोले टिप्पणी करना उचित नहीं

UGC News: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को नए यूजीसी कानून पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद इस विषय पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने इस मामले पर संतुलित बयान देते हुए कहा कि चूंकि यह विषय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी करना फिलहाल उचित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगा, राज्य सरकार उसका सम्मान करेगी और उसी के अनुरूप आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।