Mau News: नए साल में पुलिस ने लौटाई चेहरों की मुस्कान, 28 लाख के फोन लौटाए गए मालिकों को

Mau Police News: नए साल की शुरुआत मऊ जिले के 161 परिवारों के लिए राहत और खुशी की सौगात लेकर आई। जिले की पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए 161 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को वापस सौंप दिए। बरामद उपकरणों की अनुमानित कुल कीमत 28 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। यह पहल पुलिस की साइबर तकनीक आधारित कार्यशैली और नागरिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मोबाइल आज के दौर में सिर्फ संवाद का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, बैंकिंग, रोजगार और निजी सुरक्षा से जुड़ा जरूरी उपकरण बन चुका है। ऐसे में फोन का गुम या चोरी हो जाना नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता है। पुलिस की कोशिश है कि शिकायत दर्ज कराने वाले हर व्यक्ति को समयबद्ध और पारदर्शी मदद मिले।