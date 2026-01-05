Mau News: नए साल में पुलिस ने लौटाई चेहरों की मुस्कान, 28 लाख के फोन लौटाए गए मालिकों को

Pc: mau news
Mau Police News: नए साल की शुरुआत मऊ जिले के 161 परिवारों के लिए राहत और खुशी की सौगात लेकर आई। जिले की पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए 161 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को वापस सौंप दिए। बरामद उपकरणों की अनुमानित कुल कीमत 28 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। यह पहल पुलिस की साइबर तकनीक आधारित कार्यशैली और नागरिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मोबाइल आज के दौर में सिर्फ संवाद का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, बैंकिंग, रोजगार और निजी सुरक्षा से जुड़ा जरूरी उपकरण बन चुका है। ऐसे में फोन का गुम या चोरी हो जाना नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता है। पुलिस की कोशिश है कि शिकायत दर्ज कराने वाले हर व्यक्ति को समयबद्ध और पारदर्शी मदद मिले।
मोबाइल वितरण का यह विशेष कार्यक्रम सोमवार को पुलिस लाइन परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से उन नागरिकों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपने मोबाइल फोन खोने या चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की गई। सत्यापन में संबंधित दस्तावेज, मोबाइल का आईएमईआई नंबर, खरीद रसीद और अन्य साक्ष्यों का मिलान किया गया। पुष्टि के बाद सभी 161 लोगों को उनके फोन सुपुर्द किए गए।
कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि साइबर थाना और साइबर पुलिस टीम ने समन्वित अभियान चलाकर यह सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि पुलिस की तकनीकी सेल ने सीईआईआर पोर्टल, डिजिटल ट्रैकिंग और स्थानीय मुखबिर तंत्र की मदद से अलग-अलग स्थानों से इन मोबाइलों को बरामद किया। अभियान में बरामद फोन को सुरक्षित रखने, उनके नेटवर्क लॉग की जांच और मूल मालिक तक पहुंचने में साइबर विशेषज्ञों की भूमिका अहम रही।
मोबाइल वापस पाकर लाभार्थियों ने पुलिस टीम के प्रयासों की सराहना की। कई नागरिकों ने कहा कि लंबे समय बाद अपने फोन को हाथ में पाना उनके लिए यादगार क्षण है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। पुलिस की इस पहल ने नए साल पर भरोसे और सुरक्षा का संदेश भी दिया।
