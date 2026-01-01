Mau News: साइबर ठगी के 60 हजार रुपए पुलिस ने वापस दिलाए, हो रही तारीफ



बताया गया कि यूपीआई के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने अमजद फारुकी से 60,000 रुपये की ठगी कर ली थी। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस टीम ने संबंधित तकनीकी और बैंकिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरी धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करा दी।

धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने उच्चाधिकारियों तथा थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि साइबर अपराध किसी के साथ भी और किसी भी रूप में हो सकता है, इसलिए सतर्कता और जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।