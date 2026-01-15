15 जनवरी 2026,

गुरुवार

मऊ

Mau News: पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का किया खुलासा, दो चोर हुए गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक चोरी की ई-रिक्शा, आठ चोरी की बैटरियां, एक अन्य चोरी की घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा और एक ऑटो बरामद किया है।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 15, 2026

Mau News: मऊ जिले के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक चोरी की ई-रिक्शा, आठ चोरी की बैटरियां, एक अन्य चोरी की घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा और एक ऑटो बरामद किया है।


पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन (IPS) के निर्देश पर जिले में चोरी और वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक अनुप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई की।


पुलिस टीम ने 15 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर देवपरवा नाला के पास सुनसान सड़क से दो युवकों को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे एक ऑटो में खड़े होकर ई-रिक्शा की बैटरियां निकाल रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रात में ऑटो और ई-रिक्शा से घूम-घूम कर रेकी करते थे और सुनसान जगहों पर खड़े ई-रिक्शा को चुरा लेते थे। चोरी करने में दिक्कत होने पर वे बैटरियां निकालकर बेच देते थे।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सज्जाद उर्फ सोनू (25 वर्ष) निवासी ख्वाजाजहांपुर और जितेंद्र राजभर उर्फ जिट्टू (35 वर्ष) निवासी सहादतपुर के रूप में हुई है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 12 जनवरी की रात चोरी हुई ई-रिक्शा (संख्या UP54BT2336), कुल आठ बैटरियां, चोरी में प्रयुक्त ई-रिक्शा (UP54AT7453) और एक ऑटो (UP54AT6984) बरामद किया।
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले भी मऊ और आजमगढ़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 8 से 10 ई-रिक्शा चोरी करने की बात कबूल की है। दोनों के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

15 Jan 2026 03:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का किया खुलासा, दो चोर हुए गिरफ्तार

