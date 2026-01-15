Mau News: पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का किया खुलासा, दो चोर हुए गिरफ्तार



पुलिस टीम ने 15 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर देवपरवा नाला के पास सुनसान सड़क से दो युवकों को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे एक ऑटो में खड़े होकर ई-रिक्शा की बैटरियां निकाल रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रात में ऑटो और ई-रिक्शा से घूम-घूम कर रेकी करते थे और सुनसान जगहों पर खड़े ई-रिक्शा को चुरा लेते थे। चोरी करने में दिक्कत होने पर वे बैटरियां निकालकर बेच देते थे।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सज्जाद उर्फ सोनू (25 वर्ष) निवासी ख्वाजाजहांपुर और जितेंद्र राजभर उर्फ जिट्टू (35 वर्ष) निवासी सहादतपुर के रूप में हुई है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 12 जनवरी की रात चोरी हुई ई-रिक्शा (संख्या UP54BT2336), कुल आठ बैटरियां, चोरी में प्रयुक्त ई-रिक्शा (UP54AT7453) और एक ऑटो (UP54AT6984) बरामद किया।

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले भी मऊ और आजमगढ़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 8 से 10 ई-रिक्शा चोरी करने की बात कबूल की है। दोनों के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।