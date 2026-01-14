Mau News: नौ परीक्षा केंद्रों पर होगी लोक सेवा आयोग की टीजीटी परीक्षा, दो पालियों में शामिल होंगे 4032 अभ्यर्थी



अभियान अधिकारी चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा के लिए जनपद में कुल नौ परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें राजकीय पॉलिटेक्निक, केंद्रीय विद्यालय, डीसीएसके पीजी कॉलेज का ब्लॉक ए एवं ब्लॉक बी, डीएवी बालिका इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, मुस्लिम इंटर कॉलेज, तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज तथा नेशनल इंटर कॉलेज अदरी इंदारा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश केंद्र व्यवस्थापकों को दिए गए हैं।