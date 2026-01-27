Mau News: SIR का फॉर्म जमा करने जा रहे अध्यापक की सड़क दुर्घटना में मौत, मचा कोहराम

27 जनवरी 2026,

Abhishek Singh

Jan 27, 2026

Mau News: मऊ जनपद के मधुबन थाना अंतर्गत मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ, जब वह निर्वाचन कार्य से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए तहसील जा रहे थे।


जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय देवनाथपुर में तैनात शिक्षामित्र एवं बीएलओ सुनील कुमार (42) मंगलवार दोपहर साइकिल से एसआईआर फॉर्म का डुप्लीकेट जमा करने निकले थे। दोपहर करीब ढाई बजे मधुबन–दोहरीघाट मार्ग पर पीछे से आ रहे एक तेज गति वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।


घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय युवक अरविंद की मदद से घायल सुनील कुमार को मधुबन के बनियाबान तिराहा स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत नाजुक बताते हुए उन्हें रेफर कर दिया। परिजन उन्हें मऊ लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

BLO की मौत से परिवार में शोक की लहर


बीएलओ की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। पत्नी मीना देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे दो किशोर पुत्र छोड़ गए हैं। परिजनों ने प्रशासन से फरार ट्रक चालक की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है।
सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही दुर्घटना में शामिल ट्रक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

