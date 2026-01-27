Mau News: SIR का फॉर्म जमा करने जा रहे अध्यापक की सड़क दुर्घटना में मौत, मचा कोहराम



बीएलओ की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। पत्नी मीना देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे दो किशोर पुत्र छोड़ गए हैं। परिजनों ने प्रशासन से फरार ट्रक चालक की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है।

सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही दुर्घटना में शामिल ट्रक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।