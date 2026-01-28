Mau News: भारत दौरे पर निकलीं थाईलैंड की महारानी पहुंचीं घोसी, ठेले से खरीदी केला और मूंगफली, देखने के लिए उमड़ी भीड़



जानकारी के अनुसार, वाराणसी से सोनौली मार्ग के रास्ते लुंबिनी जा रहीं महारानी कुछ समय के लिए मझवारा मोड़ स्थित होटल डीएस ग्रैंड में ठहरीं। यहां से निकलने के बाद उन्होंने सड़क किनारे ठेले पर बनी जलेबी का स्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने केले और मूंगफली की खरीदारी की और स्वयं दुकानदारों से कीमत पूछकर भुगतान किया। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद महारानी ने सामान्य नागरिकों की तरह बाजार में घूमकर स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव दिखाया।

महारानी की इस सादगीपूर्ण पहल से स्थानीय लोग काफी प्रभावित नजर आए। लोगों ने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया, जिसका उन्होंने भी मुस्कराकर अभिवादन स्वीकार किया।