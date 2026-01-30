Mau News: मऊ कोतवाली में अस्पताल के व्यवस्थापक, पादरी सहित 10 पर FIR दर्ज, धर्म परिवर्तन और देहव्यापार का आरोप

मऊ जनपद के कोतवाली क्षेत्र में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का गंभीर मामला सामने आया है। सहादतपुरा निवासी राधेश्याम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए फातिमा अस्पताल गया था। वहां अस्पताल के एक व्यक्ति ने उसे व्हाइट पैलेस के पीछे स्थित सविता पत्नी लक्ष्मण गौतम के मकान पर रविवार सुबह 10 बजे आने को कहा और भरोसा दिलाया कि वहां इलाज से पत्नी पूरी तरह ठीक हो जाएगी।