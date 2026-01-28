CM योगी के समर्थनके इस्तीफा देने वाले GST कमिश्नर पर भाई ने लगाए हैं गम्भीर आरोप



उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रशांत कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ के कथित अपमान के मुद्दे पर भावुक होकर इस्तीफे की पेशकश को लेकर भी चर्चा में आए थे। अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का मामला सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि विभागीय जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि आरोप सही पाए गए, तो प्रशांत कुमार सिंह पर कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई संभव है।