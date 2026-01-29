UGC कानून के ख़िलाफ़ भाजपा के 20 कार्यकर्ताओं ने दिया सामुहिक इस्तीफ़ा

विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा और टोपी जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके लिए अब भाजपा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि जिस तरह श्मशान घाट पर मुर्दे को जलाकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी तरह उन्होंने भाजपा का झंडा और टोपी जलाकर पार्टी का विरोध किया है।