Mau News: भीषण हादसे में तीन घायल, अनियंत्रित हो कर खाई में पलटी कार

Accident News: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार शाम सड़क दुर्घटना में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कैलेंडर तिराहे के पास नाथ भारत गैस एजेंसी के नज़दीक एक ब्रेजा कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। हादसे के दौरान कार कई बार पलटी, जिससे वाहन सवारों को गंभीर चोटें आईं।
बताया जा रहा है कि मुहम्मदाबाद गोहना निवासी अंश राय अपने साथी गोलू यादव और नितेश के साथ मंगलवार रात लगभग 7:30 बजे शराब के नशे में केरमा गांव की ओर जा रहे थे। तिराहे के पास पहुंचते ही चालक वाहन पर संतुलन नहीं बना सका और कार सड़क से नीचे उतरते हुए खाई में जा गिरी।
दुर्घटना की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी। कुछ ही देर में पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुहम्मदाबाद गोहना पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया।
चिकित्सकों के अनुसार, युवकों की हालत चिंताजनक बनी हुई थी, इसलिए प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटों के चलते इलाज जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और हादसे के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
