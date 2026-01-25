Mau News: गणतंत्र दिवस पर मऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एएसपी अनूप कुमार के नेतृत्व में चला सघन चेकिंग अभियान



एएसपी अनूप कुमार के निर्देशन में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की बारीकी से जांच की। रोडवेज बस अड्डे पर आने-जाने वाले यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई, वहीं बसों की भी सघन जांच की गई। होटल और लॉज में ठहरे लोगों का सत्यापन किया गया तथा संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को ठहरने न दिया जाए।