Mau News: गणतंत्र दिवस पर मऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एएसपी अनूप कुमार के नेतृत्व में चला सघन चेकिंग अभियान

गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के नेतृत्व में जिलेभर में जबरदस्त चेकिंग और सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रोडवेज बस अड्डा, प्रमुख होटल, रेलवे स्टेशन सहित भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गहन तलाशी ली गई।
एएसपी अनूप कुमार के निर्देशन में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की बारीकी से जांच की। रोडवेज बस अड्डे पर आने-जाने वाले यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई, वहीं बसों की भी सघन जांच की गई। होटल और लॉज में ठहरे लोगों का सत्यापन किया गया तथा संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को ठहरने न दिया जाए।
प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय और ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया गया। यात्रियों से पूछताछ की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसके साथ ही डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते की सहायता से भी स्टेशन परिसर की जांच की गई।
एएसपी अनूप कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना पुलिस की प्राथमिकता है। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
