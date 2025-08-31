Mau News: सहादतपुरा पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस के नीचे आया बाइक सवार

Mau Accident News: मऊ जिले के सहादतपुरा पेट्रोल पंप के पास बीती देर शाम बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार में बाइक चला रहा 24 वर्षीय युवक रोडवेज बस की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक फिसलकर सड़क पर गिर गई और युवक सीधे बस के पिछले टायर के नीचे आ गया।