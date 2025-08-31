Mau News: सहादतपुरा पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस के नीचे आया बाइक सवार

Mau Accident News: मऊ जिले के सहादतपुरा पेट्रोल पंप के पास बीती देर शाम बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार में बाइक चला रहा 24 वर्षीय युवक रोडवेज बस की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक फिसलकर सड़क पर गिर गई और युवक सीधे बस के पिछले टायर के नीचे आ गया।
हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि उसने हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां से हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।
हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि सड़क किनारे खड़ी बाइकों ने इतना अतिक्रमण कर रखा था कि वाहनों के निकलने के लिए मुश्किल से जगह बच पाती है। इसी वजह से हादसा और भी खतरनाक हो गया।
मऊ में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भ्रष्ट ट्रैफिक व्यवस्था और unchecked अतिक्रमण ने शहर की सड़कों को असुरक्षित बना दिया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। लगातार हो रहे हादसों ने आम लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।