मऊ

Mau News: दीवार तोड़ कर शो रूम में घुसा ट्रक, कई गाड़ियां हुईं डैमेज

खाली दूध से लदा तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने स्थित जेपी हीरो बाइक शोरूम की चहारदीवारी को क्षतिग्रस्त करते हुए कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के जनसंपर्क कार्यालय के पास जा रुका।

मऊ

Abhishek Singh

Jan 04, 2026

Mau News: मऊ जिले सरायलखंसी थाना क्षेत्र के भुजौटी इलाके में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। खाली दूध से लदा तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने स्थित जेपी हीरो बाइक शोरूम की चहारदीवारी को क्षतिग्रस्त करते हुए कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के जनसंपर्क कार्यालय के पास जा रुका।


घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक मिश्रा कोल्ड स्टोरेज (पहसा) की ओर बढ़ रहा था, तभी चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। ट्रक चालक अरविंद शर्मा (पुत्र श्यामलाल शर्मा), निवासी ग्राम परवाना, थाना खानपुर, बुलंदशहर ने पुलिस को बताया कि गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक काम करना बंद कर गया, जिससे यह दुर्घटना हुई।

दुर्घटना के जांच में जुटी


सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना प्रभारी संजय सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वहीं, शोरूम पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने चालक के बयान से अलग दावा करते हुए कहा कि हादसे के समय ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसके कारण ट्रक बेकाबू हुआ।


पुलिस ने दोनों पक्षों की बात दर्ज कर ली है और तकनीकी व चिकित्सकीय जांच के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल रहा, लेकिन जनहानि न होने से लोगों ने राहत महसूस की।

Published on:

04 Jan 2026 05:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: दीवार तोड़ कर शो रूम में घुसा ट्रक, कई गाड़ियां हुईं डैमेज

