Mau News: घोसी में सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, परिजनों में कोहराम

Mau News: घोसी कोतवाली क्षेत्र के पिढ़वल मोड़ के पास दो दिन पूर्व हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल अधेड़ महिला किरण राय (55) की इलाज के दौरान मौत हो गई। किरण राय निवासी अमिला, पत्नी दयाशंकर राय मंगलवार को मऊ दवा लेने के लिए बाइक से जा रही थीं। इसी दौरान पिढ़वल मोड़ के पास एक बाइक ओवरटेक के चक्कर में पीछे से उनकी डिग्गी में टक्कर मार कर फरार हो गई।