UP Police: दो साल की कीर्ति को देख पसीजा एसपी का दिल, नंगे पांव बच्चों को पहनाए जूते-चप्पल

बच्चों की दुर्दशा देखते ही पुलिस अधीक्षक इलामरन जी ने तत्काल कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए कि सभी बच्चों को जूते-चप्पल उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। निर्देश मिलते ही कोतवाली प्रभारी द्वारा जूते-चप्पल और मिठाई मंगवाई गई। इसके बाद क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडे ने स्वयं बच्चों को जूते-चप्पल पहनाए और उन्हें सुरक्षित उनके निवास स्थान तक भेजा।