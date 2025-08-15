Mau News: सांसद राजीव राय ने सरयू नदी के कटान क्षेत्र का किया दौरा, लोगों की सुनी समस्या

इसके बाद घोसी सांसद राजीव राय मधुबन विधानसभा क्षेत्र स्थित बिनटोलिया गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना तथा बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इसके पश्चात घोसी सांसद ने समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत मऊ-देवरिया को जोड़ने वाले पुल मोहन सेतु का निरीक्षण किया, तथा इस पुल के अभी तक पूर्ण न होने पर नाराजगी प्रकट की। घोसी सांसद ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि मैं इस पुल को किसी भी सूरत में बनवा कर रहूंगा। मैं इस प्रकरण को सदन में उठाऊंगा तथा संबंधित जिम्मेदारों से बात करके इस पुल का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराने का पूरा प्रयास करूंगा।