Mau Police: पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में की बड़ी कार्रवाई

Mau Police: मऊ जनपद में शहर कोतवाली पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक महिला सविता को उसके आवास पर धर्म परिवर्तन का कार्य कराते हुए पकड़ा है। मौके से धर्म परिवर्तन से संबंधित प्रचार सामग्री भी बरामद की गई है।
जानकारी के अनुसार, महिला सविता अपने घर पर करीब 8 साथियों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन का कार्य कर रही थी। इस संबंध में राधेश्याम की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि मामले में आवश्यक वैधानिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से धर्म परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाली प्रचार सामग्री को जब्त कर लिया है और पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है।
यह कार्रवाई शहर कोतवाल अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
