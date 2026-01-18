Mau Police: पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में की बड़ी कार्रवाई



जानकारी के अनुसार, महिला सविता अपने घर पर करीब 8 साथियों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन का कार्य कर रही थी। इस संबंध में राधेश्याम की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि मामले में आवश्यक वैधानिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से धर्म परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाली प्रचार सामग्री को जब्त कर लिया है और पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है।