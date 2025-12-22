Police News: वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला, 6 पुलिस कर्मी घायल,दरोगा की टूटी उंगली



वारंट की तामील के लिए बलिया जिले के पकड़ी थाना से उप निरीक्षक भूपेंद्र नारायण सिंह और हेड कांस्टेबल विमलेश पटेल शनिवार सुबह रानीपुर थाना पहुंचे और स्थानीय पुलिस से सहयोग मांगा। इसके बाद रानीपुर थाने के उप निरीक्षक देवेश मिश्रा, महिला उप निरीक्षक सुधा अग्रहरि, कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा और प्रिया सिंह के साथ पुलिस टीम पिरुआ गांव पहुंची।

आरोप है कि शिवप्रताप सिंह उस समय घर के बाहर अलाव जलाकर बैठा था। पुलिस ने उसे वारंट दिखाकर साथ चलने को कहा, जिस पर उसने वारंट छीनकर फाड़ दिया। इसके बाद आरोपी और उसके परिजनों ने मिलकर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी और उसके परिजन घर में ताला बंद कर फरार हो गए।