“राहुल गांधी का भाग्य अब ‘चकाचक’, 2027 में बदलेगी बुलडोजर की दिशा”

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार महात्मा गांधी के नाम से चल रही मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को खत्म करने की साजिश कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को पिछले नौ महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे मजदूर वर्ग परेशान है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि योजनाएं बंद करने की कोशिश हुई तो कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने योगी-मोदी सरकार की पुलिस पर कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता करने का भी आरोप लगाया।