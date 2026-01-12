12 जनवरी 2026,

मऊ

“राहुल गांधी का भाग्य अब ‘चकाचक’, 2027 में बदलेगी बुलडोजर की दिशा”

घोसी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि स्वर्गीय सुधाकर सिंह के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पूरी ताकत झोंककर उन्हें जिताने का प्रयास करेगी।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 12, 2026

Mau News: मऊ जिले में सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी, अजीत पवार, चिराग पासवान, राज ठाकरे, मनरेगा, बुलडोजर कार्रवाई और आगामी चुनावों को लेकर तीखे बयान दिए गए। अजय राय ने दावा किया कि आने वाले समय में राजनीतिक तस्वीर बदलेगी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी।

कार्यक्रम के दौरान अजीत पवार के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी का भाग्य अब साथ दे रहा है और आने वाले समय में उनका “डंका बजेगा”। वहीं, अजीत पवार पर पलटवार करते हुए कहा गया कि उन्हें अपने परिवार की ओर देखना चाहिए, जिन पर सिंचाई मंत्री रहते हुए 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात बने।

चिराग पासवान के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस कभी डर की राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और उनके पिता का राजनीति में बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान को अपमानित किया गया, उसे पूरा देश और समाज देख चुका है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार महात्मा गांधी के नाम से चल रही मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को खत्म करने की साजिश कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को पिछले नौ महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे मजदूर वर्ग परेशान है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि योजनाएं बंद करने की कोशिश हुई तो कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने योगी-मोदी सरकार की पुलिस पर कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता करने का भी आरोप लगाया।

बुलडोजर कार्रवाई पर हमला

दाल मंडी में तीसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए नेताओं ने कहा कि “बाबा” पूरे देश में बुलडोजर चलवा रहे हैं और यह अन्याय व अत्याचार का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि जिस दिशा में आज बुलडोजर चल रहा है, वही दिशा 2027 में बदल जाएगी।

कांग्रेस का 100 दिन का रोडमैप- कांग्रेस ने देश के लिए 100 दिन का रोडमैप तैयार करने की घोषणा की। नेताओं ने कहा कि कानून व्यवस्था, प्रशासनिक गड़बड़ियों और जनता से जुड़े मुद्दों पर सुधार किया जाएगा। इसके तहत देशभर में 30 से अधिक रैलियां आयोजित की जाएंगी। 8 तारीख को वाराणसी (बनारस) में बड़ी रैली प्रस्तावित है, वहीं अन्य जिलों में भी कार्यक्रम होंगे।

चुनाव और आयोग पर सवाल-आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सरकार चुनाव से भाग रही है और जनता को गुमराह करने के लिए दूसरा आयोग बना रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि वह चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया- राज ठाकरे द्वारा यूपी-बिहार के लोगों को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यूपी और बिहार के लोग मेहनती हैं और पूरे देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। उन्होंने कहा कि यदि यूपी-बिहार के लोग काम करना बंद कर दें, तो महाराष्ट्र में हालात बिगड़ जाएंगे।


लालू यादव को भारत रत्न की मांग- तेज प्रताप यादव द्वारा लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन करते हुए कहा गया कि लालू यादव ने समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण काम किया है और वे इस सम्मान के योग्य हैं।

घोसी उपचुनाव पर बयान

घोसी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि स्वर्गीय सुधाकर सिंह के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पूरी ताकत झोंककर उन्हें जिताने का प्रयास करेगी।

12 Jan 2026 10:33 pm

