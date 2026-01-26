26 जनवरी 2026,

सोमवार

मऊ

Mau News: मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो पलटी, सात श्रद्धालु घायल

मऊ जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 271 किलोमीटर प्वाइंट पर सोमवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का टायर अचानक फटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सवार बिहार के कटिहार जिले के सात लोग घायल हो गए। सभी यात्री अयोध्या दर्शन कर वापस लौट रहे थे। यह दुर्घटना रानीपुर [&hellip;]

Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 26, 2026

Mau

Mau news, Pc: Patrika

मऊ जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 271 किलोमीटर प्वाइंट पर सोमवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का टायर अचानक फटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सवार बिहार के कटिहार जिले के सात लोग घायल हो गए। सभी यात्री अयोध्या दर्शन कर वापस लौट रहे थे।

यह दुर्घटना रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 270.9/271 किलोमीटर प्वाइंट के पास हुई।

टायर फटने से हुई दुर्घटना

जानकारी के अनुसार, जैसे ही स्कॉर्पियो उक्त स्थान पर पहुंची, अचानक टायर फट गया। तेज रफ्तार होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए घायलों को वाहन से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर यूपीडा (UPIDA) का सचल दस्ता मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से सठियांव मार्ग से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है।

स्थानीय लोगों ने तत्काल किया सहयोग


हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 271 किलोमीटर प्वाइंट पर लगी हैलोजन लाइटें पिछले करीब तीन महीनों से बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय अंधेरा बना रहता है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह स्थान अब ‘एक्सीडेंटल ज़ोन’ बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक्सप्रेसवे प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर जल्द से जल्द प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है।

Published on:

26 Jan 2026 10:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो पलटी, सात श्रद्धालु घायल

