Mau News: मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो पलटी, सात श्रद्धालु घायल



हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 271 किलोमीटर प्वाइंट पर लगी हैलोजन लाइटें पिछले करीब तीन महीनों से बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय अंधेरा बना रहता है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह स्थान अब ‘एक्सीडेंटल ज़ोन’ बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक्सप्रेसवे प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर जल्द से जल्द प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है।