मऊ सर्राफा लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा, पड़ोसी ही निकला लूट का मास्टरमाइंड, जेल से रची गई थी साजिश

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में सर्राफा व्यवसायी से हुई करोड़ों की लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सनसनीखेज वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं, बल्कि पीड़ित व्यवसायी का ही पड़ोसी सर्राफा दुकानदार निकला।
बीते 13 जनवरी को कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पिढ़वल–टड़ियावो मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया, जब गोरखपुर–वाराणसी फोरलेन पर दो मोटरसाइकिलों से आए चार हथियारबंद बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को निशाना बनाते हुए करीब 40 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली थी। बदमाशों की बेखौफ अंदाज़ ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।
लूट के दौरान बदमाशों ने 9 एमएम की ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया। गनीमत रही कि सर्राफा व्यवसायी की जान बच गई, लेकिन घटना के बाद पूरे जिले के स्वर्ण व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया।
पड़ोसी दुकानदार ने की रेकी, जेल से रची गई साजिश
पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि इस लूटकांड की रेकी पीड़ित का पड़ोसी दुकानदार ही कर रहा था। यही आरोपी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला। आरोपी उस समय आजमगढ़ जेल में बंद था और जमानत व वकील की फीस के लिए उसने जेल से ही लूट की साजिश रच डाली।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 120 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद एक-एक कर सभी आरोपियों तक पुलिस पहुंची। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण,एक अवैध तमंचा व कारतूस घटना में प्रयुक्त 9 एमएम पिस्टल बरामद किया है। बरामद माल की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है।
पुलिस की कार्रवाई से व्यापारियों को राहत
इस सनसनीखेज लूटकांड के खुलासे के बाद जहां पुलिस ने राहत की सांस ली है, वहीं जिले के सर्राफा व्यापारियों ने भी अपराधियों की गिरफ्तारी से संतोष जताया है। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी का कहना है कि शेष माल की बरामदगी के प्रयास जारी हैं और मामले में आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
