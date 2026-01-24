मऊ सर्राफा लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा, पड़ोसी ही निकला लूट का मास्टरमाइंड, जेल से रची गई थी साजिश



बीते 13 जनवरी को कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पिढ़वल–टड़ियावो मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया, जब गोरखपुर–वाराणसी फोरलेन पर दो मोटरसाइकिलों से आए चार हथियारबंद बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को निशाना बनाते हुए करीब 40 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली थी। बदमाशों की बेखौफ अंदाज़ ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।