“साहब, हम भी अधिकारी बनना चाहते हैं” — जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर गोड़ समाज का धरना चौथे दिन भी जारी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने पर मौजूद लोगों के अनुसार, गोड़ समाज के 7 छात्र-छात्राएं कल से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यदि 24 घंटे के भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश प्रशासन द्वारा दे दिया जाता है, तो भूख हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी। वहीं, मांग पूरी न होने की स्थिति में 8 तारीख से भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगी।