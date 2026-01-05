5 जनवरी 2026,

सोमवार

मऊ

“साहब, हम भी अधिकारी बनना चाहते हैं” — जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर गोड़ समाज का धरना चौथे दिन भी जारी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने पर मौजूद लोगों के अनुसार, गोड़ समाज के 7 छात्र-छात्राएं कल से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यदि 24 घंटे के भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश प्रशासन द्वारा दे दिया जाता है, तो भूख हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी। वहीं, मांग पूरी न होने की स्थिति में 8 तारीख से भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगी।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 05, 2026

Mau News: जिले के मुहम्मदाबाद गोहाना तहसील परिसर में गोड़ समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग को लेकर चल रहा धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में गोड़ समाज के लोग तहसील परिसर में एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं और सरकारी नौकरी की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं।

अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी

धरने पर मौजूद लोगों ने मऊ जनपद के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) प्रशांत नगर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गोड़ समाज ने मांग की कि उनकी जाति को लेकर चल रही अड़चनों को दूर करते हुए शीघ्र जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। समाज के लोगों ने कहा कि वे लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने पर मौजूद लोगों के अनुसार, गोड़ समाज के 7 छात्र-छात्राएं कल से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यदि 24 घंटे के भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश प्रशासन द्वारा दे दिया जाता है, तो भूख हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी। वहीं, मांग पूरी न होने की स्थिति में 8 तारीख से भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगी।

भावुक हुई धरने पर बैठी छात्रा

धरने के दौरान छात्रों की पीड़ा भी सामने आई। धरने में शामिल छात्रा मुस्कान गोड़ ने भावुक होकर कहा,
“साहब, हम भी अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र न होने से हमारा भविष्य रुक गया है। पढ़ाई के बावजूद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कृपया हमें भी अधिकार दीजिए।”

गोड़ समाज के लोगों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान निकाला जाएगा।

05 Jan 2026

