मऊ में एसपी का बड़ा एक्शन, दरोगा सहित चार पुलिस कर्मी निलंबित



आपको बता दें यह पूरा मामला एक फरियादी के द्वारा थाने में दी गई एक शिकायत से जुड़ा हुआ है। जिसमें बीते दिनों फरियादी ने थाने में तैनात एसआई रामअवध को शिकायत पत्र सौंपा था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पीड़ित ने एसपी का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद एसपी इलामारन जी. ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना को जांच के आदेश दिया। जांच आख्या प्राप्त होने के बाद एसपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उक्त थाने में तैनात उपनिरीक्षक रामअवध, आरक्षी निर्भय सिंह, आरक्षी अंशुमान शुक्ला व आरक्षी अनुराग यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।