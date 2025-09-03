मऊ में एसपी का बड़ा एक्शन, दरोगा सहित चार पुलिस कर्मी निलंबित

Mau Police: मऊ में एक बार फिर से कार्य में लापरवाही बरतने पर एसपी इलामारन जी. का सख्त रुख देखने को मिला है। बुधवार को फरियादी की शिकायत पर पिछले 10 दिनों में कोई कार्यवाही न करने पर एसपी ने थाना मुहम्मदाबाद गोहना में तैनात एक एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ऐसे में स्थानीय थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है।
आपको बता दें यह पूरा मामला एक फरियादी के द्वारा थाने में दी गई एक शिकायत से जुड़ा हुआ है। जिसमें बीते दिनों फरियादी ने थाने में तैनात एसआई रामअवध को शिकायत पत्र सौंपा था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पीड़ित ने एसपी का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद एसपी इलामारन जी. ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना को जांच के आदेश दिया। जांच आख्या प्राप्त होने के बाद एसपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उक्त थाने में तैनात उपनिरीक्षक रामअवध, आरक्षी निर्भय सिंह, आरक्षी अंशुमान शुक्ला व आरक्षी अनुराग यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।