मऊ

Weather News: चार दिन बाद निकली खिली खिली धूप, लोगों के चेहरे भी खिले

चार दिनों से जारी घने कोहरे और गलन भरी सर्दी के बाद शुक्रवार को मौसम साफ हुआ और तेज़, चमकदार धूप निकल आई। सुबह के समय हल्की धुंध जरूर दिखी, लेकिन दिन चढ़ते-चढ़ते आसमान खुल गया और सूरज की किरणों ने ठंड के असर को कम कर दिया।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 09, 2026

Mau weather

Mau ka mausam, Pc: Patrika

Mau Weather: मऊ जिले में बीते चार दिनों से जारी घने कोहरे और गलन भरी सर्दी के बाद शुक्रवार को मौसम साफ हुआ और तेज़, चमकदार धूप निकल आई। सुबह के समय हल्की धुंध जरूर दिखी, लेकिन दिन चढ़ते-चढ़ते आसमान खुल गया और सूरज की किरणों ने ठंड के असर को कम कर दिया।


धूप निकलने के बाद शहर और ग्रामीण इलाकों में चहल-पहल बढ़ गई। लोग छतों, घरों के बाहर और खुले मैदानों में धूप सेंकते नजर आए। बाजारों में भी भीड़ सामान्य से अधिक दिखी, जहां खरीदारी और रोजमर्रा के काम के लिए लोग बाहर निकले। पार्कों और चाय की दुकानों पर भी लोग मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए।

मौसम वैज्ञानिक ने दिया अपडेट


मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार बादल और कोहरे के कारण दिन का तापमान कुछ दिनों से कम महसूस हो रहा था, लेकिन धूप निकलने से इसमें हल्का सुधार आया है। हालांकि शाम और रात के समय ठंड अभी भी बनी रहने की संभावना है, इसलिए गर्म कपड़ों का उपयोग जारी रखने की सलाह दी गई है।

बदलते मौसम से जनजीवन हुआ खुशनुमा


धूप से मिली राहत को लेकर स्थानीय निवासी इसे मौसम में बदलाव की अच्छी शुरुआत बता रहे हैं। स्वतंत्र गुप्ता, रामनवल राही, अमृत जयसवाल और आशीष जयसवाल जैसे कई लोगों ने कहा कि “कई दिनों बाद ऐसी खुली धूप देखकर अच्छा लग रहा है, इससे दिन आसान हो गया है।” आने वाले दिनों में सुबह हल्की ठंड और धुंध रह सकती है, लेकिन दिन के समय मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। फिलहाल, धूप निकलने से जनजीवन को बड़ी राहत मिली है और लोगों के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही है।

मऊ

उत्तर प्रदेश

