Weather News: चार दिन बाद निकली खिली खिली धूप, लोगों के चेहरे भी खिले



धूप से मिली राहत को लेकर स्थानीय निवासी इसे मौसम में बदलाव की अच्छी शुरुआत बता रहे हैं। स्वतंत्र गुप्ता, रामनवल राही, अमृत जयसवाल और आशीष जयसवाल जैसे कई लोगों ने कहा कि “कई दिनों बाद ऐसी खुली धूप देखकर अच्छा लग रहा है, इससे दिन आसान हो गया है।” आने वाले दिनों में सुबह हल्की ठंड और धुंध रह सकती है, लेकिन दिन के समय मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। फिलहाल, धूप निकलने से जनजीवन को बड़ी राहत मिली है और लोगों के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही है।