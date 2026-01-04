Weather update: अगले दो दिन में ठंड ढायेगी कहर, ऑरेंज अलर्ट जारी

Mau ka mausam, Pc: Patrika
Cold Weather Alert: उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है और निकट भविष्य में इससे राहत मिलने की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। रविवार को भी घने कोहरे और भीषण ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित रखा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ने के आसार हैं।
रविवार की सुबह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरे की मोटी चादर छाई रही। कई जिलों में दृश्यता बेहद कम स्तर तक पहुंच गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा। मौसम केंद्र के जानकारों के अनुसार, कोहरे की मौजूदा परत के पूरी तरह हटने तक धूप निकलने की संभावना कमजोर बनी रहेगी और सुबह के समय हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कोहरे के चलते दृश्यता अलग-अलग स्तर पर दर्ज की गई। कुछ इलाकों में दृश्यता लगभग न के बराबर रही, जबकि कई शहरों में यह 50 से 150 मीटर के बीच मापी गई। लगातार ठंड और कोहरे के कारण लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य से कम चहल-पहल देखी जा रही है।
मौसम जानकारों का कहना है कि आने वाले दो दिनों तक हालात ऐसे ही बने रह सकते हैं। तापमान में संभावित गिरावट के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग