Weather update: अगले दो दिन में ठंड ढायेगी कहर, ऑरेंज अलर्ट जारी



प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कोहरे के चलते दृश्यता अलग-अलग स्तर पर दर्ज की गई। कुछ इलाकों में दृश्यता लगभग न के बराबर रही, जबकि कई शहरों में यह 50 से 150 मीटर के बीच मापी गई। लगातार ठंड और कोहरे के कारण लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य से कम चहल-पहल देखी जा रही है।