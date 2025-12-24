Weather Update: ठंड से कांपा मऊ, पूर्वांचल समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी

Mau ka mausam, Pc: Patrika
UP Weather: पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। जैसे जैसे दिसंबर बीत रहा हाड़ कंपाती ठंड बढ़ती ही जा रही। मऊ समेत पूरे आजमगढ़ मंडल में मंगलवार को पूरे दिन कोहरा छाया रहा। दिन में ही अंधेरे का एहसास हो रहा था। यहां तक कि गाड़ियों में दिन में ही लाइट जला कर चलाना पड़ रहा था।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के कई जिलों में आने वाले दिनों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिले कोहरे की चपेट में रह सकते हैं।
इसके अलावा गोंडा, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल और बदायूं तथा आसपास के इलाकों में भी घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दृश्यता में भारी कमी आने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
वहीं, 25, 26 और 27 दिसंबर को प्रदेश में मौसम सामान्यतः साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन इस अवधि में भी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों हिस्सों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विशेषज्ञों ने वाहन चालकों से सतर्क रहने और कोहरे के दौरान धीमी गति से यात्रा करने की अपील की है।
