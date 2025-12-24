Weather Update: ठंड से कांपा मऊ, पूर्वांचल समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी



वहीं, 25, 26 और 27 दिसंबर को प्रदेश में मौसम सामान्यतः साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन इस अवधि में भी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों हिस्सों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विशेषज्ञों ने वाहन चालकों से सतर्क रहने और कोहरे के दौरान धीमी गति से यात्रा करने की अपील की है।