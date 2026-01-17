Cold Weather Update: पूर्वांचल में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी, होगी बारिश



स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को खास सतर्कता बरतनी चाहिए। गर्म कपड़े पहनने, ठंडी हवा से बचने और सुबह-शाम बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। प्रशासन की ओर से भी अपील की गई है कि वाहन चालक कोहरे में फॉग लाइट का प्रयोग करें, धीमी गति से वाहन चलाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर मऊ में अगले 24 घंटे ठंड, कोहरा और कोल्ड डे के हालात लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं।