Cold Weather Update: पूर्वांचल में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी, होगी बारिश

Weather Alert: मऊ जिले में 18 जनवरी को मौसम का मिजाज और ज्यादा सख्त रहने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार जिले में घने से बेहद घने कोहरे की संभावना जताई गई है। सुबह और देर रात दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर खासा असर पड़ सकता है। खासकर नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कों और पुल-पुलियों पर वाहन चालकों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मऊ समेत पूर्वांचल के कई जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात बन सकते हैं। दिनभर धूप निकलने की संभावना बेहद कम है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंडी पछुआ हवाओं के चलते ठिठुरन और बढ़ेगी।
घने कोहरे के कारण सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए भी यह मौसम चुनौतीपूर्ण रहेगा। वहीं, रेलवे विभाग ने ट्रेनों के लेट चलने की संभावना जताई है। यात्री समय से पहले स्टेशन पहुंचने और ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को खास सतर्कता बरतनी चाहिए। गर्म कपड़े पहनने, ठंडी हवा से बचने और सुबह-शाम बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। प्रशासन की ओर से भी अपील की गई है कि वाहन चालक कोहरे में फॉग लाइट का प्रयोग करें, धीमी गति से वाहन चलाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर मऊ में अगले 24 घंटे ठंड, कोहरा और कोल्ड डे के हालात लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं।
मऊ
उत्तर प्रदेश
