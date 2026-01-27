Weather Update: पूर्वांचल में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, होगी बारिश



मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सुबह और देर रात के समय बादल अधिक घने रह सकते हैं। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिन के समय धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी का दौर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंडी हवाओं के चलने से सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ सकता है।