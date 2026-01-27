Weather Update: पूर्वांचल में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, होगी बारिश

Mau ka mausam, Pc: Patrika
Weather News: जनपद मऊ में बुधवार को मौसम का मिजाज बदला-बदला रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान में बादल छाए रहने के साथ-साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जिसका असर मऊ जिले में भी पड़ सकता है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सुबह और देर रात के समय बादल अधिक घने रह सकते हैं। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिन के समय धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी का दौर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंडी हवाओं के चलने से सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ सकता है।
बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जिन किसानों ने सरसों, गेहूं या अन्य रबी फसलों की सिंचाई की योजना बनाई है, उन्हें मौसम को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। वहीं, खुले में रखी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने की भी सलाह दी जा रही है।
मौसम में बदलाव का असर जनजीवन पर भी पड़ सकता है। सुबह-शाम ठंड बढ़ने से लोग गरम कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार रहने की जरूरत है। यात्रा करने वालों को छाता या रेनकोट साथ रखने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने आमजन से अपील की है कि ताज़ा मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें और अनावश्यक रूप से खुले में निकलने से बचें। यदि बारिश होती है तो सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है, ऐसे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर, मऊ जिले में बुधवार को मौसम सुहावना लेकिन अस्थिर बना रहने की संभावना जताई जा रही है।
