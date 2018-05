मेरठ। सूचना पर त्वरित कार्रवार्इ आैर लोगों को सुरक्षा देने के लिए शुरू की गर्इ Dial-100 up खुद के लिए भारी पड़ गर्इ। दो पक्षाें में झगड़े को शांत करने मौके पर पहुंची Dial-100 up की गाड़ी को ही कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचा डाला। शहर में देर रात दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल-100 upकी गाड़ी में तोड़फोड़ और पथराव कर दिया, इससे गाड़ी के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए और साथ ही गाड़ी के भीतर रखे वायरलेस सेट सिस्टम को भी खराब कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

कुछ युवकों के झगड़े में पहुंची पुलिस

लिसाड़ी गेट थाना इलाके में तैनात Dial-100 up की पीआरवी नम्बर 0535 को सूचना मिली कि क्षेत्र के गोला कुआं पर कुछ युवकों का झगड़ा हो रहा है। सूचना पर जब Dial-100 up की गाड़ी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को बीच-बचाव करने की कोशिश की, इसी दौरान हंगामा कर रहे युवकों ने गाड़ी पर पथराव और तोड़फोड़ शुरु कर दी, इससे गाड़ी के सामने का शीशा तो चकनाचूर हो गया आैर अन्य शीशों को भी नुकसान पहुंचा। साथ ही उसमें रखा वायरलेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी खराब कर दिया गया। Dial-100 up की यह हालत होने के बाद मौके से आैर पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस ने आकर वहां से फरार हो रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया आैर उन्हें थाने ले आयी।

