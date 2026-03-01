सरहद पार तक फैला मेरठ का अवैध नेटवर्क: ATS-पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

Illegal voip network busted ATS Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक बड़े अवैध टेलीकॉम नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एटीएस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सामने आया कि यह नेटवर्क विदेशी कॉल्स को भारतीय लोकल कॉल में बदलकर न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं और हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है।