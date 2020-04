मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक की 10 मुख्य बातें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak in india ) के खतरे के बीच जारी नेशनल लॉकडाउन आगामी 3 मई को खत्म हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने सोमवार को तकरीबन तीन घंटे तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की। पीएम मोदी ने इस दौरान लॉकडाउन ( Lockdown ) को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी बताते हुए आने वाले वक्त में और सतर्कता बरतने और तकनीकी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। जबकि मुख्यमंत्रियों ने इस दौरान फीडबैक देने के साथ ही आर्थिक चुनौतियों को पूरा करने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उपाय सुझाए। जानिए पीएम की इस चर्चा की 10 महत्वपूर्ण बातें।

PM Modi emphasized on the significance of ensuring that more people download the AarogyaSetu app to bolster the efforts of the country in the battle against COVID-19: PMO on PM's meeting with CMs https://t.co/2npnupDKsU