ब्रिटेन से कर्नाटक पहुंचे यात्रियों में से 14 संक्रमित पाए गए, भेजे गए नमूने

नई दिल्ली। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने शनिवार को जानकारी दी है कि 2,500 यूके रिटर्न में से 1,638 का परीक्षण किया गया है और उनमें से 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जांचने के लिए कि क्या ये स्ट्रेन वाला संक्रमण है। इनके स्वाब के नमूने को जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि यह वायरस है यह नया स्ट्रेन है।

1,638 out of 2,500 UK returnees have been tested & 14 of them been found positive for COVID-19. Their swab samples have been sent for gene sequencing to find out whether it is the new strain of the virus: Karnataka Health Minister Dr K Sudhakar



