भारत में बढ़ा नए कोविड का खतरा, कुल मरीजों की संख्या हुई 20

नई दिल्ली। देश में यूके के नए कोविड स्ट्रेन का खतरा भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। यूके से आने वाले लोगों में यह स्ट्रेन देखने को मिला है। भारत में इसकी एंट्री हो चुकी है। नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या 20 पहुंच चुकी है। मंगलवार को भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार की ओर से भी जानकारी दी गई थी कि भारत में यूके से आने वाली फ्लाइट्स आने वाले वाले लोगों को कोरोना परिक्षण किया गया था, जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं। साथ ही पॉजिटिव भी पाए गए हैं।

#COVID19: Total 20 UK returnees to India have tested positive for the new COVID strain so far