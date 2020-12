24 घंटे में सामने आए कोरोना के 24,712 नए मामले, 312 की मौत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। इस मामले में राहत की बात ये है कि लगातार चौथे दिन 25 हजार से कम कोरोना मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 24,712 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 312 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 29,791 मरीज कोरोना से ठीक होने के घर भी वापस लौटे हैं।

India records 24,712 new COVID-19 cases, 29,791 recoveries, and 312 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,01,23,778



Active cases: 2,83,849



Total recoveries: 96,93,173



Death toll: 1,46,756 pic.twitter.com/Azt7FlUWT7