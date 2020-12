24 घंटे में सामने आए कोरोना के 29,398 नए केस 414 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 29,398 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 97,96,770 हो गई है। गुरुवार को कोरोना संक्रमित 414 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,42,186 तक पहुंच गया है। इस बीच कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट भी लगातार जारी है। अब देशभर में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 3,63,749 हो गई है। जबकि पिछले 24 घंटों में 37,528 मरीज इलाज के बाद अपने घर लौट चुके हैं।

