2जी स्पेक्ट्रम : आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर जस्टिस योगेश खन्ना करेंगे सुनवाई

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से 2जी स्पेक्ट्रम आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश योगेश खन्ना की एकल पीठ करेगी। सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अभी तक इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश बृजेश सेठी कर रहे थे। न्यायाधीश सेठी आज रिटायर हो रहे हैं, इसलिए 2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई अब न्यायाधीश योगेश खन्ना करेंगे।

2G spectrum case in Delhi High Court: CBI appeal against the acquittal of all accused will be heard by a single-judge bench of Justice Yogesh Khanna on December 1.



Appeal marked to another bench as Justice Brijesh Sethi, who was hearing the matter, is retiring today.