अरब सागर में नाव डूबने से 6 मछुआरे लापता, 16 को बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। कर्नाटक में मंगलुरु तट से दूर अरब सागर में गहरे समुद्र में आज सुबह मछली पकडऩे वाली एक नाव के डूबने से 6 मछुआरे लापता हो गए हैं। घटना के समय नाव पर कुल 22 मछुआरे सवार थे। 16 मछुआरों को बचा लिया गया है। खोज और बचाव अभियान चल रहा है। जानकारी के अनुसार सभी मछुआरों को समुद्र से बाहर बुला लिया गया है। सभी को कहा गया है कि जब तक बचाव अभियान पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई समुद्र में नाव लेकर ना जाए।

Karnataka: 6 fishermen missing, 16 rescued after a deep-sea fishing boat capsized in the Arabian Sea, off Mangaluru coast, today morning



Total 22 fishermen were on board the boat at the time of the incident. Search and rescue operation underway pic.twitter.com/agr9FUdZVg