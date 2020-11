सोनीपत से बड़ी संख्या में सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे किसान, पुलिस ने की पानी की बौछार, छोड़े टीयर गैस

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से चला किसानों का काफिला सिंधु बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। इस समय सोनीपत से भारी संख्या में किसान सिंधु बॉर्डर पहुंच गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे किसानों को दिल्ली पुलिस ने कोविड गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि आप लोग दिल्ली में प्रवेश न करें। आप लोग पीछे हट जाइए। हमें आपको दिल्ली में प्रवेश देने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद जब किसान नहीं मानें तो पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की। साथ ही टीयर गैस भी छोड़े गए हैं।

Vehicles are not allowed towards Singhu Border. Interstate vehicles may take Western/Eastern peripheral expressway: Delhi Traffic Police https://t.co/JClU8hz19o