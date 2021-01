AAP MLA सोमनाथ भारती को लगा झटका, इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ठहराया दोषी

नई दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ( AAP MLA Somnath Bharti ) एक के बाद एक मामले में फंसते जा रहे हैं। यूपी पुलिस और वहां की अदालत द्वारा कार्रवाई के बाद अब दिल्ली की एक अदालत ( Delhi Court ) ने सोमनाथ भारती को एक मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में चार अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है।

A Delhi Court has convicted Aam Aadmi Party MLA Somnath Bharti for assaulting the AIIMS security staff in a matter registered in 2016. The court has acquitted four others accused in the same matter



