Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, वैन पलटने से 6 लोगों की मौत

नई दिल्ली। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश ( Accident in Andhra Pradesh ) से आ रही है। ईस्ट गोदावरी इलाके में भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। जबकि, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

Andhra Pradesh: Six people died after their van overturned in Thantikonda village of East Godavari district last night. Injured shifted to a hospital. The van, that was returning from a wedding, was carrying 15 people.