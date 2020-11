ICMR प्लाज्मा थेरेपी के जरूरत से ज्यादा उपयोग के खिलाफ, गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक जरूरी

नई दिल्ली। देशभर में जारी कोरोना संकट के बीच प्लाज्मा थेरेपी के अंधाधुंध उपयोग को लेकर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( ICMR ) ने चिंता जाहिर की है। आईसीएमआर ने कंवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी ( CPT ) पर एक बार फिर अपना रुख दोहराते हुए कहा है कि हम देश में COVID19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के व्यापक इस्तेमाल के खिलाफ हैं। आईसीएमआर ने अस्पतालों के प्रबंधकों से इसके गैर जरूरी उपयोग से बचने की सलाह दी है।

COVID-19: Indiscriminate use of Convalescent Plasma Therapy not advisable, says ICMR



