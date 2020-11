पैतृक गांव पिरामण में हुआ अहमद पटेल का अंतिम संस्कार, राहुल गांधी भी हुए शामिल

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का गुरुवार को पैतृक गांव पिरामण में अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान वहां मौजूद थे। दरअसल, भरूच के पिरामण गांव निवासी अहमद पटेल की इच्छा थी कि निधन के बाद उन्हें पीरामण गांव में ही दफन किया जाए। उनकी इच्छा को देखते हुए माता-पिता की कब्र के पास ही उनकी कब्र बनाई गई और उन्हें दफन किया गया।

Gujarat: Congress leader Ahmed Patel laid to rest in Bharuch



Former party president Rahul Gandhi also present pic.twitter.com/jhivU0kMl1