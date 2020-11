कन्नूर एयरपोर्ट पर एआई यूनिट ने एक यात्री को किया गिरफ्तार, 1678.5

नई दिल्ली। केरल के कन्नूर हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने दुबई से आए एक यात्री को गिरफ्तार किया है। कन्नूर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद जांच के दौरान यात्री के पास से 1678.5 ग्राम सोना बरामद होने के बाद कस्टम अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला लिया। कमिश्नरेट ऑफ कस्टम्स कोच्चि से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले की जांच जारी है।

Air Intelligence Unit at Kannur Airport seized 1678.5 grams of gold compound from a passenger who arrived from Dubai. The passenger has been arrested and further investigation is underway: Commissionerate of Customs (Preventive), Kochi. #Kerala pic.twitter.com/t6WF7i7SOq