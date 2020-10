Air Pollution: दिल्ली की हवा में घुल रहा जहर, आईटीओ और आनंद विहार समेत कई इलाकों AQI 300 के पार

नई दिल्ली। सर्दियों की शुरुआत होते ही वायु प्रदूषण ( Air Pollution ) का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण चिंता का विषय बनता जा रहा है। कोरोना संकट के बीच हवा की गुणवत्ता में आ रही बड़ी कमी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। रोजाना राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है।

Delhi: Air Quality Index is at 405 in Anand Vihar, in 'severe' category as per Delhi Pollution Control Committee data.



The AQI is in 'very poor' category at several locations in the national capital including Rohini, ITO and Dwarka. pic.twitter.com/JYEttN9zgU