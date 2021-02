एके एंटनी का बड़ा बयान - भारत के सामने पहली बार टू फ्रंट वार के हालात

नई दिल्ली। देश के पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने चीन और भारत के बीच जारी तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को पहली बार टू फ्रंट वार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इनमें एक पाक और चीन के साथ भारत को युद्ध में उलझना पड़ सकता है।

For 1st time, India is facing two front war-like situation- one from Pak &now China becoming more belligerent by building infrastructure & military mobilisation across India-China border mainly from Eastern Ladakh, Arunachal& Sikkim: Congress leader & former Defence Min AK Antony pic.twitter.com/yO0qxcGldH