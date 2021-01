'भाजपा की वैक्सीन' पर ट्रोल हुए अखिलेश, पूछा-गरीबों को टीका कब मिलेगा

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कोरोना वैक्सीन पर बयान देकर फंस चुके हैं। अब वह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं।

बीते दिनों उन्होंने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि वे कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताया था। इस पर भाजपा ने उन पर वैैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों पर संदेह का आरोप लगाया। इस मामले पर सोमवार को उन्होंने सफाई दी।

I or the Samajwadi party never questioned the experts, researchers or scientists. If there are suspicion or some doubts, it is government's responsibility to clarify: SP chief Akhilesh Yadav https://t.co/AinGCcl4dl